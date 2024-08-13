https://ria.ru/20240813/opasnost-1965853795.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена третий раз за сутки в Курской области днём во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:19

2024-08-13T09:19

2024-08-13T09:26

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена третий раз за сутки в Курской области днём во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 03:35 мск. Сигнал был отменён спустя 17 минут в 3:52. После ракетная опасность была объявлена ещё один раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность