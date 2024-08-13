https://ria.ru/20240813/opasnost-1965838836.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:25
2024-08-13T06:25
2024-08-13T06:27
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ранее ракетную опасность объявляли в 3.35 мск, она продлилась 20 минут. Помимо этого, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА."Курская область: ракетная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Курской области объявили ракетную опасность