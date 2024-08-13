https://ria.ru/20240813/opasnost--1966040792.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:00

2024-08-13T22:00

2024-08-13T22:02

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)