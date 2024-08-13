https://ria.ru/20240813/okean-1965978760.html
Управление по морской политике будет укреплять обороноспособность России
Управление по морской политике будет укреплять обороноспособность России - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет укреплять обороноспособность России
Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами укрепления обороноспособности РФ в Мировом океане, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:55
2024-08-13T16:55
2024-08-13T16:55
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами укрепления обороноспособности РФ в Мировом океане, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются:... подготовка и представление президенту РФ и руководителя администрации президента РФ материалов по вопросам, касающимся... укрепления обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Управление по морской политике будет укреплять обороноспособность России
Управление по морской политике займется обороноспособностью РФ в мировом океане
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами укрепления обороноспособности РФ в Мировом океане, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина
размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями Управления являются:... подготовка и представление президенту РФ и руководителя администрации президента РФ материалов по вопросам, касающимся... укрепления обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - говорится в документе.