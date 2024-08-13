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В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 13.08.2024
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок
Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:08
2024-08-13T14:08
2024-08-13T14:19
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лисичанск
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила администрация города."В одном из микрорайонов Лисичанска, ориентировочно в 11.45, был совершён обстрел укрофашистами. Снаряды кассетного типа упали рядом с пассажирским автобусом, который как раз находился возле остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Уточняется, что один мирный житель погиб, 28 человек пострадали, в том числе 12-тилетний ребёнок.На месте работают саперы и спецслужбы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал двенадцатилетний ребенок