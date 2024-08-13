https://ria.ru/20240813/obstrel-1965926368.html

В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок

В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 13.08.2024

В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок

Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:08

2024-08-13T14:08

2024-08-13T14:19

специальная военная операция на украине

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила администрация города."В одном из микрорайонов Лисичанска, ориентировочно в 11.45, был совершён обстрел укрофашистами. Снаряды кассетного типа упали рядом с пассажирским автобусом, который как раз находился возле остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Уточняется, что один мирный житель погиб, 28 человек пострадали, в том числе 12-тилетний ребёнок.На месте работают саперы и спецслужбы, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

лисичанск

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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия