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В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 13.08.2024 (обновлено: 14:19 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/obstrel-1965926368.html
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 13.08.2024
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок
Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:08
2024-08-13T14:19
специальная военная операция на украине
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила администрация города."В одном из микрорайонов Лисичанска, ориентировочно в 11.45, был совершён обстрел укрофашистами. Снаряды кассетного типа упали рядом с пассажирским автобусом, который как раз находился возле остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Уточняется, что один мирный житель погиб, 28 человек пострадали, в том числе 12-тилетний ребёнок.На месте работают саперы и спецслужбы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Лисичанске при украинском обстреле пострадал ребенок

В Лисичанске при украинском обстреле пострадал двенадцатилетний ребенок

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок ранен в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, где кассетные снаряды взорвались у автобуса, стоявшего на остановке, сообщила администрация города.
"В одном из микрорайонов Лисичанска, ориентировочно в 11.45, был совершён обстрел укрофашистами. Снаряды кассетного типа упали рядом с пассажирским автобусом, который как раз находился возле остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Уточняется, что один мирный житель погиб, 28 человек пострадали, в том числе 12-тилетний ребёнок.
На месте работают саперы и спецслужбы, добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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