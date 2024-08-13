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В Новосибирске мужчина напал с металлической трубой на ребенка - РИА Новости, 13.08.2024
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12:37 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/novosibirsk-1965894774.html
В Новосибирске мужчина напал с металлической трубой на ребенка
В Новосибирске мужчина напал с металлической трубой на ребенка - РИА Новости, 13.08.2024
В Новосибирске мужчина напал с металлической трубой на ребенка
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о попытке убийства в отношении 46-летнего местного жителя, который в пьяном виде без причины на улице... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:37
2024-08-13T12:37
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о попытке убийства в отношении 46-летнего местного жителя, который в пьяном виде без причины на улице набросился с металлической трубой на четырехлетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. "Вечером 11 августа 2024 года на территории детской площадки одного из многоквартирных домов на улице Петухова в Кировском районе города Новосибирска мужчина совершил покушение на убийство четырехлетнего мальчика. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, без видимого повода, взял фрагмент металлической трубы и нанес малолетнему ребенку один удар в область головы", - говорится в сообщении. В следственном управлении уточнили, что дальнейшему избиению ребенка помешали очевидцы произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). "Выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены экспертизы. Фигурант по делу задержан… ему предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщили в СУСК. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске мужчина напал с металлической трубой на ребенка

В Новосибирске завели дело на мужчину, напавшего на мальчика на улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о попытке убийства в отношении 46-летнего местного жителя, который в пьяном виде без причины на улице набросился с металлической трубой на четырехлетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
«
"Вечером 11 августа 2024 года на территории детской площадки одного из многоквартирных домов на улице Петухова в Кировском районе города Новосибирска мужчина совершил покушение на убийство четырехлетнего мальчика. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, без видимого повода, взял фрагмент металлической трубы и нанес малолетнему ребенку один удар в область головы", - говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что дальнейшему избиению ребенка помешали очевидцы произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены экспертизы. Фигурант по делу задержан… ему предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщили в СУСК.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.
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