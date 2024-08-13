https://ria.ru/20240813/nauka-1964993995.html

В России создали прибор для изучения самой "заряженной" области атмосферы

В России создали прибор для изучения самой "заряженной" области атмосферы - РИА Новости, 13.08.2024

В России создали прибор для изучения самой "заряженной" области атмосферы

Новое устройство для изучения ионосферы, которое поможет обеспечить надежную коротковолновую связь для гражданской авиации и МЧС, разработали и запустили на... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:00

наука

наука

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новое устройство для изучения ионосферы, которое поможет обеспечить надежную коротковолновую связь для гражданской авиации и МЧС, разработали и запустили на нескольких полигонах ученые ННГУ. Результаты работы представлены в научном журнале Atmosphere.Атмосфера Земли имеет слоистую структуру: в каждом слое различаются состав газа и его температура, рассказали специалисты Научно-исследовательского радиофизического института Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (НИРФИ ННГУ).Наиболее интересной с точки зрения радиосвязи областью атмосферы ученые считают ионосферу (80–1000 км от поверхности Земли), где находятся заряженные частицы – ионы, свободные радикалы и электроны. Ионосфера имеет сложную структуру и подвержена изменениям, происходящим на временных масштабах от нескольких секунд до нескольких лет.Состояние этого слоя атмосферы может оказывать существенное влияние на распространение радиоволн. Наиболее чувствительно к изменениям в ионосфере коротковолновое излучение (частотой 3–30 МГц), на котором вещают несколько сотен радиостанций и поддерживают связь с диспетчерами самолеты дальней авиации.Однако, по мнению ученых НИРФИ ННГУ, на территории России расположено недостаточно устройств мониторинга ионосферы, чтобы составлять на основе их данных краткосрочный и среднесрочный прогноз радиосвязи.Чтобы решить эту проблему, они разработали ионозонд для получения фундаментальных и прикладных знаний об ионосфере. По их мнению, сеть таких зондов позволит не только ответить на вопросы о физике ионосферы, но и может уменьшить время установления канала связи с минуты до нескольких секунд."В нашей стране ионозонды, доступные научным организациям, можно пересчитать по пальцам руки. Наш подход заключается в создании простого, но многофункционального устройства с максимально низкой себестоимостью, чтобы уже на этапе испытаний получать новые научные результаты не только в одной точке наблюдения, а по данным небольшой сети из наблюдательных пунктов", – рассказал один из авторов исследования, директор НИРФИ ННГУ Алексей Шиндин.Ученый добавил, что в данный момент ионозонды развернуты на пяти полигонах, в ближайшее время к ним добавятся еще три полигона."В ходе опытной эксплуатации и ресурсных испытаний мы получаем новые данные о скоростях вертикальных движений электронной плазмы в ионосфере. В будущем мы сможем выполнять мониторинг крупномасштабных горизонтальных движений", – добавил Шиндин.Исследователь объяснил, что в одном устройстве объединены функции сразу нескольких научных приборов. Среди них импульсный ионозонд, ионозонд, использующий непрерывный частотно-модулированный сигнал, широкополосное приемо-передающее устройство коротковолнового диапазона."Насколько нам известно, на данный момент не существует другого ионозонда, в котором одновременно были бы реализованы функции импульсного ионозонда и ионозонда с линейной частотной модуляцией. Кроме того, наш прибор имеет открытую спецификацию и создан на основе доступных комплектующих", – отметил он.В будущем ученые планируют добавлять новый функционал в разработанное устройство.Разработка и конструирование нового ионозонда выполнены при поддержке программы "Приоритет-2030" российского национального проекта "Наука и университеты", участником которой является ННГУ.

https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html

https://ria.ru/20240724/nauka-1961455950.html

https://ria.ru/20231208/nauka-1914361850.html

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наука, нижегородский государственный университет, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука, земля