https://ria.ru/20240813/muzey-1965836319.html

В Улан-Удэ могут открыть музей буддийской культуры и искусства

В Улан-Удэ могут открыть музей буддийской культуры и искусства - РИА Новости, 13.08.2024

В Улан-Удэ могут открыть музей буддийской культуры и искусства

Музей буддийской культуры и искусства может открыться в Улан-Удэ в 2026 году, сказала РИА Новости на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ хранитель... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:26

2024-08-13T05:26

2024-08-13T05:26

религия

улан-удэ

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Музей буддийской культуры и искусства может открыться в Улан-Удэ в 2026 году, сказала РИА Новости на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ хранитель буддийской коллекции Национального музея Республики Бурятия Светлана Бардалеева. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Где-то в 2026 году, мы надеемся, (открытие музея будет возможным – ред.)", – сказала РИА Новости Бардалеева на форуме. Она отметила, что в настоящее время для национального музея строится новое здание, а музей буддийской культуры и искусства, возможно, расположится в здании Музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. "Мы возрождаем старую идею создания в Музее истории Бурятии имени Хангалова музея восточного искусства – сейчас мы ее пересматриваем, новая концепция – Музей буддийской культуры и искусства. Чтобы завершить формирование бренда Бурятии – центра российского буддизма, как нам кажется, такой музей просто необходим… Мы заявляемся именно с таким, может быть, смелым названием, но я думаю, что у нас есть для этого все возможности", – сказала Бардалеева, представляя концепцию музея на буддийском форуме на круглом столе "Буддийское искусство: традиции и современность". На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html

https://ria.ru/20240315/buddiyskaya-1933327463.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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улан-удэ, россия, республика бурятия