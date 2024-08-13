https://ria.ru/20240813/moskvichi-1965861256.html

Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области

Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области

Москвичи могут направить городские и призовые баллы акции "Миллион призов" в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:42

2024-08-13T09:42

2024-08-13T09:42

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

москва

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичи могут направить городские и призовые баллы акции "Миллион призов" в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства. Отмечается, что речь идет о городских (зеленых) баллах программы лояльности "Миллион призов" и призовых (красных) баллах акции "ВыбираемВместе2024". "На сайте "Миллион призов" открыт сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Он организован совместно с Российским Красным Крестом. Москвичи могут перевести 500, тысячу, 2 тысячи, 3 тысячи, 5 или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю", - говорится в сообщении. Для помощи необходимо на сайте "Миллион призов" выбрать раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность". Там открыта возможность перевести баллы в адрес Российского Красного Креста. Количество переводов неограниченно. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964988713.html

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курская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, москва