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Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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09:42 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moskvichi-1965861256.html
Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области
Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области
Москвичи могут направить городские и призовые баллы акции "Миллион призов" в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:42
2024-08-13T09:42
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичи могут направить городские и призовые баллы акции "Миллион призов" в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства. Отмечается, что речь идет о городских (зеленых) баллах программы лояльности "Миллион призов" и призовых (красных) баллах акции "ВыбираемВместе2024". "На сайте "Миллион призов" открыт сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Он организован совместно с Российским Красным Крестом. Москвичи могут перевести 500, тысячу, 2 тысячи, 3 тысячи, 5 или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю", - говорится в сообщении. Для помощи необходимо на сайте "Миллион призов" выбрать раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность". Там открыта возможность перевести баллы в адрес Российского Красного Креста. Количество переводов неограниченно. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, москва
Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Москва

Москвичи смогут направить баллы в поддержку пострадавших в Курской области

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичи могут направить городские и призовые баллы акции "Миллион призов" в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства.
Отмечается, что речь идет о городских (зеленых) баллах программы лояльности "Миллион призов" и призовых (красных) баллах акции "ВыбираемВместе2024".
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
"На сайте "Миллион призов" открыт сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Он организован совместно с Российским Красным Крестом. Москвичи могут перевести 500, тысячу, 2 тысячи, 3 тысячи, 5 или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю", - говорится в сообщении.
Для помощи необходимо на сайте "Миллион призов" выбрать раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность". Там открыта возможность перевести баллы в адрес Российского Красного Креста. Количество переводов неограниченно.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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