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Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
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18:24 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moskalkova-1966011701.html
Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском
Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:24
2024-08-13T18:24
россия
курская область
татьяна москалькова
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на Курскую область. Москалькова в воскресенье направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по поводу целенаправленной атаки украинских вооруженных формирований на мирное население и гражданскую инфраструктуру российских регионов. "Призвала обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на преступные действия украинского режима. Рассчитываем на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН", - заявила она в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965998553.html
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россия, курская область, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, ООН, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском

Москалькова призвала международные организации отреагировать атаки в под Курском

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на Курскую область.
Москалькова в воскресенье направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по поводу целенаправленной атаки украинских вооруженных формирований на мирное население и гражданскую инфраструктуру российских регионов.
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"Призвала обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на преступные действия украинского режима. Рассчитываем на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН", - заявила она в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьТатьяна МоскальковаООНВооруженные силы Украины
 
 
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