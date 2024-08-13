https://ria.ru/20240813/moskalkova-1966011701.html

Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском

Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 13.08.2024

Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:24

2024-08-13T18:24

2024-08-13T18:24

россия

курская область

татьяна москалькова

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на Курскую область. Москалькова в воскресенье направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по поводу целенаправленной атаки украинских вооруженных формирований на мирное население и гражданскую инфраструктуру российских регионов. "Призвала обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на преступные действия украинского режима. Рассчитываем на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН", - заявила она в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965998553.html

https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html

россия

курская область

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россия, курская область, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины