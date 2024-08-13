Москалькова рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на атаки ВСУ под Курском
Москалькова призвала международные организации отреагировать атаки в под Курском
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН на атаки ВСУ на Курскую область.
Москалькова в воскресенье направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по поводу целенаправленной атаки украинских вооруженных формирований на мирное население и гражданскую инфраструктуру российских регионов.
"Призвала обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на преступные действия украинского режима. Рассчитываем на реакцию международных экспертов и членов Совбеза ООН", - заявила она в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.