Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике
Путин утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам Национальной морской политики", - говорится в указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 августа.
Управление по вопросам национальной морской политики будет:
- обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ;
- представлять президенту предложения по обеспечению национальных интересов в мировом океане;
- взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Генпрокуратурой, СК, ЦБ;
- займется вопросами укрепления обороноспособности РФ в мировом океане;
- займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания;
- займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе;
- займется вопросами судостроения;
- займется вопросами использования ресурсов мирового океана;
- будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту.
Общее руководство управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ.
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