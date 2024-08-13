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Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике - РИА Новости, 13.08.2024
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15:57 13.08.2024 (обновлено: 16:17 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/more-1965961832.html
Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике
Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике - РИА Новости, 13.08.2024
Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:57
2024-08-13T16:17
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам Национальной морской политики", - говорится в указе.Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 августа.Управление по вопросам национальной морской политики будет:Общее руководство управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике

Путин утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам Национальной морской политики", - говорится в указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 августа.
Управление по вопросам национальной морской политики будет:
  • обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ;
  • представлять президенту предложения по обеспечению национальных интересов в мировом океане;
  • взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Генпрокуратурой, СК, ЦБ;
  • займется вопросами укрепления обороноспособности РФ в мировом океане;
  • займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания;
  • займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе;
  • займется вопросами судостроения;
  • займется вопросами использования ресурсов мирового океана;
  • будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту.
Общее руководство управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ.
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