https://ria.ru/20240813/more-1965961832.html

Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике

Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике - РИА Новости, 13.08.2024

Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:57

2024-08-13T15:57

2024-08-13T16:17

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам Национальной морской политики", - говорится в указе.Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 августа.Управление по вопросам национальной морской политики будет:Общее руководство управлением по вопросам национальной морской политики возложено на помощника президента РФ.

https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин