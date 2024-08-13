https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html

Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии

Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии - РИА Новости, 13.08.2024

Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии

Блок "Победа" применит запасной план, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии, об этом заявил лидер входящей в политформирование партии "Шанс"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:54

2024-08-13T14:54

2024-08-13T14:54

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Блок "Победа" применит запасной план, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии, об этом заявил лидер входящей в политформирование партии "Шанс" Алексей Лунгу в эфире телеканала "Первый в Молдове". Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на сходство названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. "То, что не зарегистрировали блок, демонстрирует, что закона в Молдавии больше нет. Но у нас будет решение-сюрприз, и они ничего не смогут с этим поделать, есть план B, C и D. Так что, это только битва, войну мы не проиграли", - заявил Лунгу. Политик отметил, что пока не готов открывать деталей плана политблока, но все действия будут законными. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор