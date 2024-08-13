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В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов - РИА Новости, 13.08.2024
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10:18 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965867098.html
В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов
В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов - РИА Новости, 13.08.2024
В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов
Президент Молдавии Майя Санду, которая является и верховным главнокомандующим, должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:18
2024-08-13T10:18
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, которая является и верховным главнокомандующим, должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта, считает экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах. "В Молдавии запланировано строительство двадцати трех военных объектов на сумму в более 375 миллионов леев (более 21 миллиона долларов - ред.). Граждане имеют полное право знать такую информацию, и вы, как президент и Верховный главнокомандующий, обязаны дать людям четкие разъяснения", - написала Влах в соцсетях. Она признала, что Санду, возможно, не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, но может хотя бы рассказать о цели их строительства. "Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - добавила Влах. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240623/dodon-1954833916.html
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в мире, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, ирина влах, нато
В мире, Молдавия, Гагаузия, США, Майя Санду, Ирина Влах, НАТО
В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов

Влах: Санду должна объяснить, зачем в Молдавии строят 23 новых военных объекта

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, которая является и верховным главнокомандующим, должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта, считает экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах.
"В Молдавии запланировано строительство двадцати трех военных объектов на сумму в более 375 миллионов леев (более 21 миллиона долларов - ред.). Граждане имеют полное право знать такую информацию, и вы, как президент и Верховный главнокомандующий, обязаны дать людям четкие разъяснения", - написала Влах в соцсетях.
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Она признала, что Санду, возможно, не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, но может хотя бы рассказать о цели их строительства.
"Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - добавила Влах.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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В миреМолдавияГагаузияСШАМайя СандуИрина ВлахНАТО
 
 
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