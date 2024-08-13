https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965867098.html

В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов

В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов - РИА Новости, 13.08.2024

В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов

Президент Молдавии Майя Санду, которая является и верховным главнокомандующим, должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:18

2024-08-13T10:18

2024-08-13T10:18

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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, которая является и верховным главнокомандующим, должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта, считает экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах. "В Молдавии запланировано строительство двадцати трех военных объектов на сумму в более 375 миллионов леев (более 21 миллиона долларов - ред.). Граждане имеют полное право знать такую информацию, и вы, как президент и Верховный главнокомандующий, обязаны дать людям четкие разъяснения", - написала Влах в соцсетях. Она признала, что Санду, возможно, не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, но может хотя бы рассказать о цели их строительства. "Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - добавила Влах. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240623/dodon-1954833916.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, ирина влах, нато