https://ria.ru/20240813/moldavija-1965897677.html

В Молдавии заявили, что за три года страну покинули более 200 тысяч человек

В Молдавии заявили, что за три года страну покинули более 200 тысяч человек - РИА Новости, 13.08.2024

В Молдавии заявили, что за три года страну покинули более 200 тысяч человек

За последние три года из Молдавии уехали более двухсот тысяч человек, большая часть из которых является трудоспособным населением, а власти игнорируют эту... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:49

2024-08-13T12:49

2024-08-13T12:49

в мире

молдавия

марина таубер

дорин речан

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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. За последние три года из Молдавии уехали более двухсот тысяч человек, большая часть из которых является трудоспособным населением, а власти игнорируют эту проблему, заявила на брифинге во вторник депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Более двухсот тысяч граждан Молдавии покинули страну в последние 3 года, более 80% из которых трудоспособного возраста! И люди продолжают уезжать из Молдавии, из-за миграции, очень многие сектора экономики остались без кадров. Мы разработали проект, направленный на оказание помощи нашим согражданам, вернувшимся домой", - заявила Таубер на брифинге. По ее словам, блок "Победа" хочет ввести возможность выплаты дополнительных средств для тех, кто согласится вернуться на родину. В первый год таким гражданам должны предоставляться дополнительные выплаты в размере 50% от зарплаты, а во второй год – 30%. Также Таубер призвала премьера Дорина Речана рассказать, что было сделано для улучшение демографической ситуации и возвращения граждан на родину. Она настаивает, что правительство должно предоставить отчет о своих действиях для предотвращения депопуляции населенных пунктов, сохранения образовательных учреждений и повышения рождаемости. Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html

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в мире, молдавия, марина таубер, дорин речан