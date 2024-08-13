https://ria.ru/20240813/mishustin-1965867773.html
Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии"
Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии" - РИА Новости, 13.08.2024
Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "Росатом" доработать направления "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:21
2024-08-13T10:21
2024-08-13T10:23
экономика
россия
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_2854f3e9b282e2db769babe4f327e862.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "Росатом" доработать направления "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", сообщили в кабмине.Перечень поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые атомные и энергетические технологии" опубликован на сайте правительства РФ."Доработкой направления "новые атомные технологии" займётся госкорпорация "Росатом". Здесь необходимо определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках этого направления, и при необходимости оптимизировать структуру федеральных проектов этого направления", - сказано в сообщении на сайте кабмина РФ.
https://ria.ru/20240702/mishustin-1956898737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ec4b9dde869ad39b95e17f496128b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии"
Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии" в нацпроекте