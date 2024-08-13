https://ria.ru/20240813/mishustin-1965867773.html

Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии"

Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии" - РИА Новости, 13.08.2024

Мишустин поручил доработать направления "новые атомные технологии"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "Росатом" доработать направления "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:21

2024-08-13T10:21

2024-08-13T10:23

экономика

россия

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_2854f3e9b282e2db769babe4f327e862.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "Росатом" доработать направления "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", сообщили в кабмине.Перечень поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые атомные и энергетические технологии" опубликован на сайте правительства РФ."Доработкой направления "новые атомные технологии" займётся госкорпорация "Росатом". Здесь необходимо определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках этого направления, и при необходимости оптимизировать структуру федеральных проектов этого направления", - сказано в сообщении на сайте кабмина РФ.

https://ria.ru/20240702/mishustin-1956898737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"