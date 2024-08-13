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Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:03
2024-08-13T16:03
2024-08-13T16:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата Zala движущуюся технику противника уничтожил прямым попаданием расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет", следует из сообщения ведомства, сопровождавшегося кадрами объективного контроля.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры поражения "Ланцетом" бронемашины ВСУ под Курском