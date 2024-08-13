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Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965954231.html
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:03
2024-08-13T16:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата Zala движущуюся технику противника уничтожил прямым попаданием расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет", следует из сообщения ведомства, сопровождавшегося кадрами объективного контроля.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры поражения "Ланцетом" бронемашины ВСУ под Курском

© Минобороны России/TelegramОператоры БПЛА уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области
Операторы БПЛА уничтожили барражирующим боеприпасом Ланцет боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Операторы БПЛА уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области.
Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата Zala движущуюся технику противника уничтожил прямым попаданием расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет", следует из сообщения ведомства, сопровождавшегося кадрами объективного контроля.
Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
11 августа, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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