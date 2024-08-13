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ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024
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13:54 13.08.2024 (обновлено: 15:35 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:54
2024-08-13T15:35
безопасность
сша
игорь кириллов
вооруженные силы украины
войска рхбз
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда". "Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - сказал Кириллов.
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безопасность, сша, игорь кириллов, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ

Кириллов: ВСУ применяли отравляющие вещества, которые производили только США

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда".
"Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - сказал Кириллов.
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