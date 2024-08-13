https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html

ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ

ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ

ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:54

2024-08-13T13:54

2024-08-13T15:35

безопасность

сша

игорь кириллов

вооруженные силы украины

войска рхбз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда". "Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240115/biologiya-1921442085.html

сша

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безопасность, сша, игорь кириллов, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф