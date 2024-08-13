https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:54
2024-08-13T13:54
2024-08-13T15:35
безопасность
сша
игорь кириллов
вооруженные силы украины
войска рхбз
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577341434_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_e3c42818a3269835235ad7599e45dfb6.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США - ничья другая промышленность на это не рассчитана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда". "Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240115/biologiya-1921442085.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577341434_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_28c27e1a8c92bbc6e80414c14813978b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, игорь кириллов, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
Кириллов: ВСУ применяли отравляющие вещества, которые производили только США