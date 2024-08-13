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Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965910341.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:26
2024-08-13T13:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
су-27
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. "Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород. В результате удара уничтожен боевой самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27
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россия, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Су-27
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27

Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 на аэродроме Миргород

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.
«
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород. В результате удара уничтожен боевой самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПолтавская областьВооруженные силы УкраиныСу-27
 
 
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