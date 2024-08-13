https://ria.ru/20240813/minoborony-1965910341.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27

Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:26

2024-08-13T13:26

2024-08-13T13:26

специальная военная операция на украине

россия

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полтавская область

вооруженные силы украины

су-27

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. "Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород. В результате удара уничтожен боевой самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27 2024-08-13T13:26 true PT0M31S

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россия, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, су-27