https://ria.ru/20240813/minoborony-1965910341.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:26
2024-08-13T13:26
2024-08-13T13:26
специальная военная операция на украине
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полтавская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. "Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород. В результате удара уничтожен боевой самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
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Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27
2024-08-13T13:26
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Су-27
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27 на аэродроме Миргород