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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 13.08.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 55 боевиков ВСУ, два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:12
2024-08-13T13:12
2024-08-13T13:20
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 55 боевиков ВСУ, два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Минобороны: ВСУ потеряли 55 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"