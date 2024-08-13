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Россия в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный ВСУ, пообещал Медведев - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 13.08.2024 (обновлено: 19:33 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/medvedev-1966019581.html
Россия в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный ВСУ, пообещал Медведев
Россия в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный ВСУ, пообещал Медведев - РИА Новости, 13.08.2024
Россия в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный ВСУ, пообещал Медведев
Россия обязательно в той или иной форме взыщет с противника ущерб, нанесенный стране, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:15
2024-08-13T19:33
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия обязательно в той или иной форме взыщет с противника ущерб, нанесенный стране, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что представителям ЕР, которые оказывают помощь жителям в регионе, нужно вместе с руководством Курской области помогать в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована "для предъявления к оплате" Украине."В той или иной форме. Надо просто будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них. А мы взыщем обязательно", - заявил Медведев.Он подчеркнул, что противник понесет наказание. "Мы их накажем за это все. Ну и, конечно, победим их", - заявил зампред Совбеза РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966021570.html
https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html
россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, курская область, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Россия в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный ВСУ, пообещал Медведев

Медведев: Россия обязательно взыщет ущерб, нанесенный стране

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия обязательно в той или иной форме взыщет с противника ущерб, нанесенный стране, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.
Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что представителям ЕР, которые оказывают помощь жителям в регионе, нужно вместе с руководством Курской области помогать в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована "для предъявления к оплате" Украине.
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"В той или иной форме. Надо просто будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них. А мы взыщем обязательно", - заявил Медведев.
Он подчеркнул, что противник понесет наказание. "Мы их накажем за это все. Ну и, конечно, победим их", - заявил зампред Совбеза РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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