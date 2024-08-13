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Брянский главк МЧС предупредил жителей о ложных звонках об эвакуации
Брянский главк МЧС предупредил жителей о ложных звонках об эвакуации - РИА Новости, 13.08.2024
Брянский главк МЧС предупредил жителей о ложных звонках об эвакуации
Региональный главк МЧС России по Брянской области предупредил в Telegram-канале жителей региона о ложных звонках якобы от сотрудников МЧС о предстоящей... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:41
2024-08-13T12:41
2024-08-13T12:41
брянская область
россия
александр богомаз
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Региональный главк МЧС России по Брянской области предупредил в Telegram-канале жителей региона о ложных звонках якобы от сотрудников МЧС о предстоящей эвакуации. "Уважаемые жители Брянской области! С неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Региональное управление МЧС России сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", — говорится в сообщении ведомства. Управление призывает жителей доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Накануне губернатор региона Александр Богомаз доложил президенту Владимиру Путину, что ситуация в Брянской области стабильная, какой была и месяц назад, количество обстрелов постоянное, 80-100 за неделю, но сейчас ВСУ стали чаще обстреливать мирное население В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).
https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html
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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Брянский главк МЧС предупредил жителей о ложных звонках об эвакуации
Брянские власти предупредили жителей о ложных звонках якобы от сотрудников МЧС