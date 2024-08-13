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Россия ожидает от МАГАТЭ политические оценки ситуации на Запорожской АЭС
Россия ожидает от МАГАТЭ политические оценки ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2024
Россия ожидает от МАГАТЭ политические оценки ситуации на Запорожской АЭС
Россия ожидает, что МАГАТЭ даст необходимые политические оценки по ситуации на Запорожской АЭС, чтобы избежать повторения провокаций, заявил РИА Новости и.о... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:12
2024-08-13T14:12
2024-08-13T14:12
специальная военная операция на украине
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запорожская область
евгений балицкий
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Россия ожидает, что МАГАТЭ даст необходимые политические оценки по ситуации на Запорожской АЭС, чтобы избежать повторения провокаций, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Генеральный директор МАГАТЭ... Гросси отмечает, что пока не может сделать однозначного заключения и продолжит анализ ситуации. Со своей стороны исходим из того, что им будут даны и необходимые в данном случае политические оценки и сигналы, чтобы избежать повторения подобных провокаций в будущем", - сказал Устинов. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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россия, запорожская область, евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия ожидает от МАГАТЭ политические оценки ситуации на Запорожской АЭС
Устинов: Россия ожидает, что МАГАТЭ даст политические оценки по ситуации на ЗАЭС