https://ria.ru/20240813/magate-1965826889.html
МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС
МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или дронов в ходе осмотра поврежденной башни градирни Запорожской АЭС, сообщило агентство. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:04
2024-08-13T02:04
2024-08-13T02:08
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или дронов в ходе осмотра поврежденной башни градирни Запорожской АЭС, сообщило агентство. "В ходе осмотра не было обнаружено остатков покрышек или дронов", — говорится в заявлении организации. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html
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в мире, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Запорожская область
МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС
МАГАТЭ: в поврежденной башне градирни ЗАЭС не нашли остатков покрышек или дронов