https://ria.ru/20240813/magate-1965826889.html

МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС

МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024

МАГАТЭ не обнаружило остатков покрышек в поврежденной башне градирни ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или дронов в ходе осмотра поврежденной башни градирни Запорожской АЭС, сообщило агентство. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:04

2024-08-13T02:04

2024-08-13T02:08

в мире

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:402:1100:1021_1920x0_80_0_0_cb10b0ccdf7662f351e30ce3a5cf538d.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или дронов в ходе осмотра поврежденной башни градирни Запорожской АЭС, сообщило агентство. "В ходе осмотра не было обнаружено остатков покрышек или дронов", — говорится в заявлении организации. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html

https://ria.ru/20240813/magate-1965825651.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область