https://ria.ru/20240813/magate-1965825241.html

В МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне не повлиял на безопасность ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне не повлиял на безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024

В МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне не повлиял на безопасность ЗАЭС

Пожар на башне градирни ЗАЭС не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку башня не находится в эксплуатации, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T01:24

2024-08-13T01:24

2024-08-13T02:08

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на башне градирни ЗАЭС не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку башня не находится в эксплуатации, сообщило МАГАТЭ."Ядерная безопасность станции не нарушена, поскольку градирни в настоящее время не работают", - говорится в заявлении организации.Специалисты агентства также не выявили повышенных уровней радиации."Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации", - говорится в заявлении организации.Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html

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магатэ, в мире, запорожская аэс, запорожская область, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"