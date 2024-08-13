https://ria.ru/20240813/lgov-1965896513.html

В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова

В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова - РИА Новости, 13.08.2024

В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова

Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:43

2024-08-13T12:43

2024-08-13T12:43

специальная военная операция на украине

льгов

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

курская аэс

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. "Фейк: ВСУ дошли до города Льгов в 15 километрах от Курской АЭС. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Правда: Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", — говорится в публикации. Городские власти объяснили, что в этот раз противник сделал дорожный знак с надписью "Льгов", но визуально он сильно отличается от настоящих знаков, сделанных по ГОСТу. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

льгов

курская область

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льгов, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, курская аэс