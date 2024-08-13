В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова
Власти Льгова опровергли фейк о том, что ВСУ дошли до города
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
"Фейк: ВСУ дошли до города Льгов в 15 километрах от Курской АЭС. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Правда: Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", — говорится в публикации.
Городские власти объяснили, что в этот раз противник сделал дорожный знак с надписью "Льгов", но визуально он сильно отличается от настоящих знаков, сделанных по ГОСТу.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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