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В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/lgov-1965896513.html
В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова
В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова
Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:43
2024-08-13T12:43
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
курская аэс
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. "Фейк: ВСУ дошли до города Льгов в 15 километрах от Курской АЭС. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Правда: Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", — говорится в публикации. Городские власти объяснили, что в этот раз противник сделал дорожный знак с надписью "Льгов", но визуально он сильно отличается от настоящих знаков, сделанных по ГОСТу. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
льгов
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льгов, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская АЭС
В Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до Льгова

Власти Льгова опровергли фейк о том, что ВСУ дошли до города

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Льгова Курской области опровергли в Telegram-канале фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
"Фейк: ВСУ дошли до города Льгов в 15 километрах от Курской АЭС. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Правда: Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
08:00
Городские власти объяснили, что в этот раз противник сделал дорожный знак с надписью "Льгов", но визуально он сильно отличается от настоящих знаков, сделанных по ГОСТу.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская АЭС
 
 
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