https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
ВСУ не могут обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для ВС России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:22
специальная военная операция на украине
курская область
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ не могут обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для ВС России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что украинских солдат нужно кормить, а также важно пополнять запасы боеприпасами. Эксперт выразил сомнения, что ВСУ смогут выдержать это.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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курская область, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
Джонсон: ВСУ без снабжения будут быстро уничтожены в Курской области