Рейтинг@Mail.ru
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
ВСУ не могут обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для ВС России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:22
специальная военная операция на украине
курская область
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ не могут обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для ВС России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что украинских солдат нужно кормить, а также важно пополнять запасы боеприпасами. Эксперт выразил сомнения, что ВСУ смогут выдержать это.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965965372.html
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965949899.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3bb297b6812bd73a1bd095f8435f1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области

Джонсон: ВСУ без снабжения будут быстро уничтожены в Курской области

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ не могут обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для ВС России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены", — отметил он.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Приказы Зеленского". Стало известно о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 16:06
Владимира Зеленского предупреждают, что украинских солдат нужно кормить, а также важно пополнять запасы боеприпасами. Эксперт выразил сомнения, что ВСУ смогут выдержать это.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Уже мертвы". В США забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала