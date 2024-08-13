https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965949899.html

"Уже мертвы". В США забили тревогу из-за ситуации в Курской области

"Уже мертвы". В США забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

"Уже мертвы". В США забили тревогу из-за ситуации в Курской области

ВСУ несут большие потери в Курской области, превышающие 60 процентов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:18

2024-08-13T15:18

2024-08-13T17:16

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

россия

валерий герасимов

суджанский район

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ несут большие потери в Курской области, превышающие 60 процентов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Это должен был быть быстрый рейд. Я слышал, что цифры были от двух до трех тысяч так что, может быть, эта была бригада в полном составе, <…> по крайней мере 1400 из них уже мертвы. Вы не можете выдержать такие потери — 50-60 процентов потерь или выше — и оставаться боеспособными", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия не обладает силами и средствами, чтобы сохранить присутствие в Курской области. При этом российские войска наращивают темпы уничтожения ВСУ и подрывают их танки и бронемашины, добавил аналитик."У них серьезные проблемы", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия, валерий герасимов, суджанский район