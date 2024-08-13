https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html

Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:37

2024-08-13T17:37

2024-08-13T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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дмитрий полянский

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 13 авг - РИА Новости. Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это преступное деяние (нападение украинских военных на Курскую область - ред.) только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции", - сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, курская область, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины