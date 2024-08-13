https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:37
2024-08-13T17:37
2024-08-13T17:57
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дмитрий полянский
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ООН, 13 авг - РИА Новости. Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это преступное деяние (нападение украинских военных на Курскую область - ред.) только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции", - сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Полянский: атака киевского режима на Курскую область показала его истинное лицо
ООН, 13 авг - РИА Новости. Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это преступное деяние (нападение украинских военных на Курскую область - ред.) только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции", - сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева
.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.