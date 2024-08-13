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Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 13.08.2024 (обновлено: 17:57 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:37
2024-08-13T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 13 авг - РИА Новости. Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это преступное деяние (нападение украинских военных на Курскую область - ред.) только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции", - сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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в мире, россия, курская область, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Полянский: атака киевского режима на Курскую область показала его истинное лицо

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
ООН, 13 авг - РИА Новости. Украина преступным нападением на Курскую область показала свое истинное лицо, Киевский режим заслуживает лишь капитуляции, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это преступное деяние (нападение украинских военных на Курскую область - ред.) только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции", - сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы Украины
 
 
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