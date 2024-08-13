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Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965898956.html
Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов
Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.08.2024
Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов
Обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:51
2024-08-13T12:51
специальная военная операция на украине
курская область
россия
апты алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "Обстановка (в Курской области - ред.) в принципе взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, она уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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курская область, россия, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Безопасность
Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов

Алаудинов: в Курской области идет зачистка населенных пунктов, где был противник

© РИА НовостиШтурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
"Обстановка (в Курской области - ред.) в принципе взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, она уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда", - сказал Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАпты АлаудиновБезопасность
 
 
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