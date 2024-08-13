https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965898956.html

Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов

Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.08.2024

Обстановка в Курской области находится под контролем, заявил Алаудинов

Обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:51

2024-08-13T12:51

2024-08-13T12:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

апты алаудинов

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "Обстановка (в Курской области - ред.) в принципе взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, она уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, апты алаудинов, безопасность