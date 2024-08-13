Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Смирнов: Курская область восстановит разрушенное после атак ВСУ
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
РЯЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в эфире "Соловьев Live", что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было.
"Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было", - рассказал Смирнов.
Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается. "Мы, конечно, свою область отстоим, и победа будет за нами. Люди вернутся в свои дома, мы восстановим все, и придем к обычной нормальной жизни", - подчеркнул Смирнов.
По его словам, "гражданская жизнь на территории Курской области продолжается". Регион планово готовится к отопительному сезону и новому учебному году.
"Работы много, но благодаря той поддержке, которая идет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств: практически все представители здесь работают, многие лично – от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся", - добавил Смирнов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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