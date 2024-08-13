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Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kursk-1966038592.html
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений - РИА Новости, 13.08.2024
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в эфире "Соловьев Live", что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:36
2024-08-13T21:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
происшествия
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РЯЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в эфире "Соловьев Live", что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было. "Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было", - рассказал Смирнов. Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается. "Мы, конечно, свою область отстоим, и победа будет за нами. Люди вернутся в свои дома, мы восстановим все, и придем к обычной нормальной жизни", - подчеркнул Смирнов. По его словам, "гражданская жизнь на территории Курской области продолжается". Регион планово готовится к отопительному сезону и новому учебному году. "Работы много, но благодаря той поддержке, которая идет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств: практически все представители здесь работают, многие лично – от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся", - добавил Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений

Смирнов: Курская область восстановит разрушенное после атак ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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РЯЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в эфире "Соловьев Live", что регион восстановит разрушенное после атак ВСУ и сделает лучше, чем было.
"Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было", - рассказал Смирнов.
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Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается. "Мы, конечно, свою область отстоим, и победа будет за нами. Люди вернутся в свои дома, мы восстановим все, и придем к обычной нормальной жизни", - подчеркнул Смирнов.
По его словам, "гражданская жизнь на территории Курской области продолжается". Регион планово готовится к отопительному сезону и новому учебному году.
"Работы много, но благодаря той поддержке, которая идет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств: практически все представители здесь работают, многие лично – от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся", - добавил Смирнов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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