https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html

Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении на Курскую область России. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:25

2024-08-13T19:25

2024-08-13T19:33

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

евросоюз

дмитрий кулеба

россия

жозеп боррель

украина

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении на Курскую область России."Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - написал Кулеба в социальной сети X.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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курская область, вооруженные силы украины, евросоюз, дмитрий кулеба, россия, жозеп боррель, украина, владимир путин