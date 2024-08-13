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Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 13.08.2024 (обновлено: 19:33 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html
Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область
Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении на Курскую область России. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:25
2024-08-13T19:33
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
евросоюз
дмитрий кулеба
россия
жозеп боррель
украина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении на Курскую область России."Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - написал Кулеба в социальной сети X.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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курская область, вооруженные силы украины, евросоюз, дмитрий кулеба, россия, жозеп боррель, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Дмитрий Кулеба, Россия, Жозеп Боррель, Украина, Владимир Путин
Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении на Курскую область России.
"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - написал Кулеба в социальной сети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДмитрий КулебаРоссияЖозеп БоррельУкраинаВладимир Путин
 
 
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