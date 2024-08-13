https://ria.ru/20240813/konstantinovka-1965937622.html

В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки

В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки - РИА Новости, 13.08.2024

В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки

ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:35

2024-08-13T14:35

2024-08-13T15:25

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки... Наши ребята продвинулись на несколько километров", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

константиновка

россия

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донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины