https://ria.ru/20240813/konstantinovka-1965937622.html
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки - РИА Новости, 13.08.2024
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки
ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:35
2024-08-13T14:35
2024-08-13T15:25
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки... Наши ребята продвинулись на несколько километров", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_e629dde44582c50d6a4e749b4815387a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки
Советник главы ДНР: ВС России продвинулись в Константиновке