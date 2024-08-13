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В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 13.08.2024 (обновлено: 15:25 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/konstantinovka-1965937622.html
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки - РИА Новости, 13.08.2024
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки
ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:35
2024-08-13T15:25
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки... Наши ребята продвинулись на несколько километров", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
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донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заявили об успехах ВС России в районе Константиновки

Советник главы ДНР: ВС России продвинулись в Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ достигли существенных успехов в районе Константиновки в ДНР и продвинулись на несколько километров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки... Наши ребята продвинулись на несколько километров", - сказал он в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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