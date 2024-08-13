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На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
10:19 13.08.2024 (обновлено: 10:32 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку - РИА Новости, 13.08.2024
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку
Государственный секретарь Министерства культа и религии Камбоджи Сай Амнан на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ предложил создать международную... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:19
2024-08-13T10:32
религия
камбоджа
россия
улан-удэ
екатерина ii
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Министерства культа и религии Камбоджи Сай Амнан на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ предложил создать международную буддийскую платформу для решения общих для буддистов проблем. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Для решения проблем, с которыми сталкивается современный буддизм, мы хотели бы бы рекомендовать создать своего рода международную сеть или платформу, посредством которой мы могли бы встречаться, делиться или решать наши общие проблемы вместе", – сказал на открытии форума представитель Камбоджи. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html
камбоджа
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камбоджа, россия, улан-удэ, екатерина ii
Религия, Камбоджа, Россия, Улан-Удэ, Екатерина II
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку

Власти Камбоджи предложили создать международную буддийскую платформу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники Международного буддийского форума
Участники Международного буддийского форума - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники Международного буддийского форума. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Министерства культа и религии Камбоджи Сай Амнан на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ предложил создать международную буддийскую платформу для решения общих для буддистов проблем.
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
«
"Для решения проблем, с которыми сталкивается современный буддизм, мы хотели бы бы рекомендовать создать своего рода международную сеть или платформу, посредством которой мы могли бы встречаться, делиться или решать наши общие проблемы вместе", – сказал на открытии форума представитель Камбоджи.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
I Международный буддийский форум в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Делегации из 15 стран приедут на II международный буддийский форум
7 августа, 15:11
 
РелигияКамбоджаРоссияУлан-УдэЕкатерина II
 
 
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