https://ria.ru/20240813/jakutija-1965979122.html
В двух районах Якутии второй день идет снег
В двух районах Якутии второй день идет снег - РИА Новости, 13.08.2024
В двух районах Якутии второй день идет снег
Второй день в Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии идет снег, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:57
2024-08-13T16:57
2024-08-13T16:57
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Второй день в Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии идет снег, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем Telegram-канале. Пользователи соцсети распространили фото и видео первого снега в Якутии. По прогнозу синоптиков, в арктических районах республики, в горах северо-востока в ближайшие сутки установится снежная погода, при этом температура воздуха ночью будет минусовая. "В Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии, в горной местности, где водятся оленеводческие стада, второй день идёт снег", - рассказала Балабкина. Как отметила чумработница родовой кочевой общины "Магир" Екатерина Дьячкова, снег в июле и августе для них не редкость. "Мы уже привыкли к такой погоде. После обильного снегопада в начале августа немного потеплело, и вот со вчерашнего дня снова наступили холода, и пошёл снег", - приводятся ее слова.
https://ria.ru/20240730/kazan-1962942806.html
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общество, республика саха (якутия), россия
Общество, Республика Саха (Якутия), Россия
В двух районах Якутии второй день идет снег
В Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии второй день идет снег