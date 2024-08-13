https://ria.ru/20240813/habirov-1965919339.html
Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана
Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана - РИА Новости, 13.08.2024
Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана
Северное сияние, которое наблюдали над мавзолеем Тура-хана в Европейском музее кочевых цивилизаций в Башкирии, заставляет задуматься о глубоком философском и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:06
2024-08-13T15:06
2024-08-13T15:06
чишминский район
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 13 авг – РИА Новости. Северное сияние, которое наблюдали над мавзолеем Тура-хана в Европейском музее кочевых цивилизаций в Башкирии, заставляет задуматься о глубоком философском и духовном смысле этого места, - сообщил Хабиров в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию северного сияния над мавзолеем Тура-хана. На кадрах видно, как ночью сияние охватило всю территорию исторического объекта. "Вообще, я всегда стараюсь придерживаться рациональных подходов к объяснению причин тех или иных природных явлений. Но такое сияние, которое наблюдали вчера над мавзолеем Тура-хана, все-таки заставляет задуматься о его особой природе, значимости этого места, о его глубоком философском и духовном смысле", - считает глава региона Радий Хабиров.Европейский музей кочевых цивилизаций строится на территории Чишминского района Башкирии. Объект концептуально объединит несколько исторических памятников, в числе которых золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека XIV-XV веков.
https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html
чишминский район
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чишминский район, радий хабиров, республика башкортостан
Чишминский район, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана
Хабиров: сияние над мавзолеем Тура-хана заставляет задуматься о духовном смысле