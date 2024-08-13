https://ria.ru/20240813/habirov-1965919339.html

Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана

Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана - РИА Новости, 13.08.2024

Хабиров опубликовал фото северного сияния над мавзолеем Тура-хана

Северное сияние, которое наблюдали над мавзолеем Тура-хана в Европейском музее кочевых цивилизаций в Башкирии, заставляет задуматься о глубоком философском и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:06

2024-08-13T15:06

2024-08-13T15:06

чишминский район

радий хабиров

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965912662_0:613:960:1153_1920x0_80_0_0_373fb5b03183050ddc9681953ddac849.jpg

УФА, 13 авг – РИА Новости. Северное сияние, которое наблюдали над мавзолеем Тура-хана в Европейском музее кочевых цивилизаций в Башкирии, заставляет задуматься о глубоком философском и духовном смысле этого места, - сообщил Хабиров в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию северного сияния над мавзолеем Тура-хана. На кадрах видно, как ночью сияние охватило всю территорию исторического объекта. "Вообще, я всегда стараюсь придерживаться рациональных подходов к объяснению причин тех или иных природных явлений. Но такое сияние, которое наблюдали вчера над мавзолеем Тура-хана, все-таки заставляет задуматься о его особой природе, значимости этого места, о его глубоком философском и духовном смысле", - считает глава региона Радий Хабиров.Европейский музей кочевых цивилизаций строится на территории Чишминского района Башкирии. Объект концептуально объединит несколько исторических памятников, в числе которых золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека XIV-XV веков.

https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html

чишминский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чишминский район, радий хабиров, республика башкортостан