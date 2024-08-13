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ВсКО планирует ежедневно доставлять гумпомощь в Курскую область

ВсКО планирует ежедневно доставлять гумпомощь в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

ВсКО планирует ежедневно доставлять гумпомощь в Курскую область

Более 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости доставили за минувшие сутки казаки мирному населению Курской области в рамках "Всероссийского... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:25

2024-08-13T18:25

2024-08-13T18:25

российское казачество

российское казачество

курская область

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Более 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости доставили за минувшие сутки казаки мирному населению Курской области в рамках "Всероссийского специального гуманитарного конвоя". Автоколонны были направлены по распоряжению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, передает портал "Российское казачество"."Ситуация в Курской области постоянно находится в поле зрения Всероссийского казачьего войска. Мы с офицерами штаба в круглосуточном режиме осуществляем планирование, организацию и координацию действий казаков в зоне боевых действий", – отметил атаман ВсКО.В доставке груза помимо офицеров штаба Всероссийского казачьего общества приняли участие казаки Центрального казачьего войска, казачьей разведывательной бригады "Терек", представители духовенства из Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, студенты-добровольцы Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)."Трагедия в Курской области, с которой столкнулись десятки тысяч наших сограждан, в одночасье ставших вынужденными беженцами, выехавшими из своих домов, все там оставив, не могла оставить равнодушными ни Русскую православную церковь, ни казачью молодежь", – сказал отец Тихон.Сбор гуманитарной помощи и формирование гуманитарного конвоя начались уже в первые часы трагедии, подчеркнул он.В разгрузке и распределении гуманитарной помощи в Курске казакам и волонтерам помогали активисты Общероссийского народного фронта. Из 40 тонн гуманитарной помощи около половины было собрано казачьей разведывательной бригадой "Терек".

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, курская область