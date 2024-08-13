https://ria.ru/20240813/gumgruz-1965890748.html
Югра отправила бойцам изготовленные в регионе беспилотники и гумгруз
Югра отправила бойцам изготовленные в регионе беспилотники и гумгруз - РИА Новости, 13.08.2024
Югра отправила бойцам изготовленные в регионе беспилотники и гумгруз
Ханты-Мансийский округ отправил в зону специальной военной операции партию FPV-дронов, которые производятся в Ханты-Мансийске и уже зарекомендовали себя при... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:14
2024-08-13T12:14
2024-08-13T12:14
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
руслан кухарук
гуманитарная помощь
сво
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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Ханты-Мансийский округ отправил в зону специальной военной операции партию FPV-дронов, которые производятся в Ханты-Мансийске и уже зарекомендовали себя при выполнении боевых задач, сообщил врио губернатора Руслан Кухарук. "Направили нашим землякам очередную партию гуманитарного груза, необходимого для выполнения боевых задач на территории СВО. В том числе уникальные FPV-дроны "Воган X". Это наш вклад в обороноспособность страны – беспилотники полностью спроектированы и производятся в Ханты-Мансийске", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что "Воган" соответствует требованиям по техническим характеристикам для данного вида вооружения и рекомендован Минобороны России для поставки в Вооруженные силы. Он может переносить грузы на расстояние до четырнадцати километров и максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Операторы БПЛА из именного взвода Югры используют эти дроны для выполнения боевых задач, модель постоянно совершенствуется с учетом обратной связи от бойцов. Ежемесячно предприятие может производить до четырехсот беспилотников. Сейчас по заказу автономного округа и согласно требованиям бойцов изготавливается новая партия. Помимо беспилотников, в зону специальной военной операции Югра отправила автомобили, тепловизоры, подавители и обнаружители дронов, аккумуляторы, бронежилеты, зимние утепленные костюмы, другую технику, оборудование и снаряжение, приобретенные по заявкам командиров воинских частей, в которых служат югорчане. Также в составе груза наборы первой необходимости, они будут доставлены в военные госпитали для оказания помощи раненым.
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964825282.html
ханты-мансийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийск, руслан кухарук, гуманитарная помощь, сво
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Гуманитарная помощь, СВО
ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Ханты-Мансийский округ отправил в зону специальной военной операции партию FPV-дронов, которые производятся в Ханты-Мансийске и уже зарекомендовали себя при выполнении боевых задач, сообщил врио губернатора Руслан Кухарук.
"Направили нашим землякам очередную партию гуманитарного груза, необходимого для выполнения боевых задач на территории СВО. В том числе уникальные FPV-дроны "Воган X". Это наш вклад в обороноспособность страны – беспилотники полностью спроектированы и производятся в Ханты-Мансийске", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что "Воган" соответствует требованиям по техническим характеристикам для данного вида вооружения и рекомендован Минобороны России для поставки в Вооруженные силы. Он может переносить грузы на расстояние до четырнадцати километров и максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Операторы БПЛА
из именного взвода Югры используют эти дроны для выполнения боевых задач, модель постоянно совершенствуется с учетом обратной связи от бойцов. Ежемесячно предприятие может производить до четырехсот беспилотников. Сейчас по заказу автономного округа и согласно требованиям бойцов изготавливается новая партия.
Помимо беспилотников, в зону специальной военной операции Югра отправила автомобили, тепловизоры, подавители и обнаружители дронов, аккумуляторы, бронежилеты, зимние утепленные костюмы, другую технику, оборудование и снаряжение, приобретенные по заявкам командиров воинских частей, в которых служат югорчане. Также в составе груза наборы первой необходимости, они будут доставлены в военные госпитали для оказания помощи раненым.