https://ria.ru/20240813/glava-1965921299.html

В Нигерии призвали Запад сосредоточиться на своих проблемах безопасности

В Нигерии призвали Запад сосредоточиться на своих проблемах безопасности - РИА Новости, 13.08.2024

В Нигерии призвали Запад сосредоточиться на своих проблемах безопасности

Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар после предупреждений США и Великобритании своим гражданам о рисках пребывания в Нигерии призвал страны Запада обратить внимание на РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:57

2024-08-13T13:57

2024-08-13T13:57

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар после предупреждений США и Великобритании своим гражданам о рисках пребывания в Нигерии призвал страны Запада обратить внимание на проблемы безопасности в собственных государствах, сообщает издание Newsweek. Ранее США и Великобритания выпустили предупреждения о рисках пребывания в Нигерии на фоне антиправительственных протестов, призывая своих граждан на время отказаться от поездок в эту страну. "США, Великобритании и другим западным странам следует прекратить давать излишние предупреждения по передвижению в других странах, так как они сами сталкиваются с проблемами в области безопасности... Туггар заявил, что Великобритания, которая охвачена антииммигрантскими протестами, сама обладает долей риска (пребывания - ред.), как и США, где экс-президент Дональд Трамп стал целью покушения в прошлом месяце", - пишет издание по итогам интервью с министром. Как отметил Туггар, подобные предупреждения могут нанести вред экономике, препятствуя инвестициям, и создают панику. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис в июле заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже Sky News сообщил, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240807/nigerija-1964750104.html

https://ria.ru/20240805/nigerija-1964226496.html

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в мире, сша, великобритания, нигерия, дональд трамп, кир стармер, фбр