https://ria.ru/20240813/gladkov-1965848815.html
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:56
2024-08-13T08:56
2024-08-13T09:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Новую угрозу ракетного обстрела объявили через 11 минут после отмены предыдущей."Повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
Гладков: на территории Белгородской области вновь объявили ракетную опасность