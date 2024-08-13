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Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ
Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ
Силы Израиля нанесли удар по району Шейх Радван в городе Газа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает телеканал Al РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:16
2024-08-13T06:16
2024-08-13T06:18
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Силы Израиля нанесли удар по району Шейх Радван в городе Газа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы разбомбили жилой дом в районе Шейх Радван города Газа на севере сектора, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и шестеро получили ранения", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240812/palestina-1965751227.html
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ
Al Jazeera: при ударе Израиля по району Шейх Радван в Газе погибли два человека