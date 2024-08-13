https://ria.ru/20240813/gaza-1965838479.html

Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ

Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2024

Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, погибли двое, сообщили СМИ

Силы Израиля нанесли удар по району Шейх Радван в городе Газа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает телеканал Al РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:16

2024-08-13T06:16

2024-08-13T06:18

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Силы Израиля нанесли удар по району Шейх Радван в городе Газа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы разбомбили жилой дом в районе Шейх Радван города Газа на севере сектора, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и шестеро получили ранения", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240812/palestina-1965751227.html

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

россия

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина