https://ria.ru/20240813/fsvts-1965936452.html
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам - РИА Новости, 13.08.2024
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:50
2024-08-13T15:50
2024-08-13T15:50
россия
украина
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим странам - например, Украине, заявил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. "ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения - ред.) киевскому режиму, направляются официальные ноты о недопустимости подобных действий", - сказал Шугаев на полях форума "Армия-2024".
https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965876787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия — 2024"
Россия, Украина, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия — 2024"
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам
ФСВТС направляет ноты протеста странам, незаконно передающим оружие Киеву