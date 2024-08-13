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ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам - РИА Новости, 13.08.2024
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15:50 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/fsvts-1965936452.html
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам - РИА Новости, 13.08.2024
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:50
2024-08-13T15:50
россия
украина
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим странам - например, Украине, заявил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. "ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения - ред.) киевскому режиму, направляются официальные ноты о недопустимости подобных действий", - сказал Шугаев на полях форума "Армия-2024".
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россия, украина, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия — 2024"
Россия, Украина, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия — 2024"
ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам

ФСВТС направляет ноты протеста странам, незаконно передающим оружие Киеву

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим странам - например, Украине, заявил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения - ред.) киевскому режиму, направляются официальные ноты о недопустимости подобных действий", - сказал Шугаев на полях форума "Армия-2024".
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РоссияУкраинаДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Форум "Армия — 2024"
 
 
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