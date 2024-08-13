https://ria.ru/20240813/fsvts-1965936452.html

ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам

ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам - РИА Новости, 13.08.2024

ФСВТС выразила протест из-за передачи российского оружия третьим странам

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:50

россия

украина

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России направляет ноты протеста странам, которые незаконно передают купленное российское оружие третьим странам - например, Украине, заявил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. "ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения - ред.) киевскому режиму, направляются официальные ноты о недопустимости подобных действий", - сказал Шугаев на полях форума "Армия-2024".

https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965876787.html

россия

украина

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Артем Смирнов

россия, украина, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия — 2024"