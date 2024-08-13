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На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах - РИА Новости, 13.08.2024
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09:15 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/forum-1965848219.html
На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах
На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах - РИА Новости, 13.08.2024
На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах
Эксперты и финансовые блогеры в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проведут 15 августа открытую лекцию "Налоги: просто о сложном" на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:15
2024-08-13T09:15
москва
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МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Эксперты и финансовые блогеры в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проведут 15 августа открытую лекцию "Налоги: просто о сложном" на территории парка "Зарядье", рассказали в департаменте экономической политики и развития города Москвы.Мероприятие пройдет в малом амфитеатре "Зарядья", его свободно смогут посетить все желающие, указывается в пресс-релизе. Спикерами заявлены заместитель главы столичного департамента экономической политики и развития, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, а также налоговый консультант Ирма Гучуа и начальник управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС РФ Михаил Сергеев. Модератором выступит ведущая подкаста "Дороже денег" Ксения Падерина.Начало полуторачасовой лекции запланировано на 18:00, следует из сообщения. В рамках мероприятия гостям форума-фестиваля расскажут о налогах на недвижимость и оформлении налоговых вычетов при покупке жилья.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
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На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах

© Фото : Пресс-служба Градостроительного комплексаНа форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах
На форуме-фестивале Москва 2030 расскажут о налогах и налоговых вычетах - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба Градостроительного комплекса
На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Эксперты и финансовые блогеры в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проведут 15 августа открытую лекцию "Налоги: просто о сложном" на территории парка "Зарядье", рассказали в департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Мероприятие пройдет в малом амфитеатре "Зарядья", его свободно смогут посетить все желающие, указывается в пресс-релизе. Спикерами заявлены заместитель главы столичного департамента экономической политики и развития, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, а также налоговый консультант Ирма Гучуа и начальник управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС РФ Михаил Сергеев. Модератором выступит ведущая подкаста "Дороже денег" Ксения Падерина.
Начало полуторачасовой лекции запланировано на 18:00, следует из сообщения. В рамках мероприятия гостям форума-фестиваля расскажут о налогах на недвижимость и оформлении налоговых вычетов при покупке жилья.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
7 августа, 11:15
 
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