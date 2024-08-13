https://ria.ru/20240813/forum-1965848219.html

На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах

На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах - РИА Новости, 13.08.2024

На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах

Эксперты и финансовые блогеры в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проведут 15 августа открытую лекцию "Налоги: просто о сложном" на... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:15

2024-08-13T09:15

2024-08-13T09:15

москва

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МОСКВА, 13 августа - РИА Новости. Эксперты и финансовые блогеры в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проведут 15 августа открытую лекцию "Налоги: просто о сложном" на территории парка "Зарядье", рассказали в департаменте экономической политики и развития города Москвы.Мероприятие пройдет в малом амфитеатре "Зарядья", его свободно смогут посетить все желающие, указывается в пресс-релизе. Спикерами заявлены заместитель главы столичного департамента экономической политики и развития, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, а также налоговый консультант Ирма Гучуа и начальник управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС РФ Михаил Сергеев. Модератором выступит ведущая подкаста "Дороже денег" Ксения Падерина.Начало полуторачасовой лекции запланировано на 18:00, следует из сообщения. В рамках мероприятия гостям форума-фестиваля расскажут о налогах на недвижимость и оформлении налоговых вычетов при покупке жилья.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240807/festival-1964530745.html

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