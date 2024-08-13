Рейтинг@Mail.ru
Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:10 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/festival-1966018565.html
Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине
Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине - РИА Новости, 13.08.2024
Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине
В этом году IX Всероссийский фольклорный фестиваль пройдет с 17 по 18 августа в Вологодском округе в рамках проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Лето... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:10
2024-08-13T19:10
вологодская область
георгий филимонов
вологда
россия
череповец
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a20c16b4e40981bebc23a3a39325af2.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году IX Всероссийский фольклорный фестиваль пройдет с 17 по 18 августа в Вологодском округе в рамках проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Лето Русского Севера", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Гости фестиваля смогут познакомиться и погрузиться в настоящую атмосферу быта северной деревни. На празднике также соберутся 38 фольклорных коллективов и 45 мастеров-ремесленников из разных регионов России. Вологодчину же представят более 20 народных ансамблей", – сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Торжественное открытие фестиваля состоится в Вологде. На церемонии будет представлена музыкальная программа "Я родом из деревни…", отражающая фольклорные истоки музыки композитора Валерия Гаврилина. В этот же день в деревне Перхурьево, поселке Лесково и селе Куркино выступят фольклорные коллективы. Во второй день в селе Кубенском пройдут концерты фольклорных коллективов, мастер-классы, ярмарка "Настоящий вологодский продукт" и интерактивные этнокультурные площадки. Добраться до места проведения фестиваля из Вологды и Череповца можно на автобусах междугороднего сообщения № 403 "Вологда – Кубенское" и № 414 "г. Вологда, автовокзал – п. Фетинино – п. Кубенское".
https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html
https://ria.ru/20240607/turizm-1951244246.html
вологда
россия
череповец
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e69802977c2453c7a43b3c70c6526b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов, вологда, россия, череповец, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда, Россия, Череповец, Вологодская область
Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине

Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году IX Всероссийский фольклорный фестиваль пройдет с 17 по 18 августа в Вологодском округе в рамках проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Лето Русского Севера", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Гости фестиваля смогут познакомиться и погрузиться в настоящую атмосферу быта северной деревни. На празднике также соберутся 38 фольклорных коллективов и 45 мастеров-ремесленников из разных регионов России. Вологодчину же представят более 20 народных ансамблей", – сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов инспектируют строительные объекты региона - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Вологодской области строят и реконструируют более 800 объектов
26 июля, 19:20
Торжественное открытие фестиваля состоится в Вологде. На церемонии будет представлена музыкальная программа "Я родом из деревни…", отражающая фольклорные истоки музыки композитора Валерия Гаврилина. В этот же день в деревне Перхурьево, поселке Лесково и селе Куркино выступят фольклорные коллективы.
Во второй день в селе Кубенском пройдут концерты фольклорных коллективов, мастер-классы, ярмарка "Настоящий вологодский продукт" и интерактивные этнокультурные площадки.
Добраться до места проведения фестиваля из Вологды и Череповца можно на автобусах междугороднего сообщения № 403 "Вологда – Кубенское" и № 414 "г. Вологда, автовокзал – п. Фетинино – п. Кубенское".
Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Вологодской области прогнозируют рост турпотока
7 июня, 10:34
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологдаРоссияЧереповецВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала