https://ria.ru/20240813/festival-1966018565.html

Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине

Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине - РИА Новости, 13.08.2024

Фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" пройдет на Вологодчине

В этом году IX Всероссийский фольклорный фестиваль пройдет с 17 по 18 августа в Вологодском округе в рамках проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Лето... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:10

2024-08-13T19:10

2024-08-13T19:10

вологодская область

георгий филимонов

вологда

россия

череповец

вологодская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году IX Всероссийский фольклорный фестиваль пройдет с 17 по 18 августа в Вологодском округе в рамках проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Лето Русского Севера", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Гости фестиваля смогут познакомиться и погрузиться в настоящую атмосферу быта северной деревни. На празднике также соберутся 38 фольклорных коллективов и 45 мастеров-ремесленников из разных регионов России. Вологодчину же представят более 20 народных ансамблей", – сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Торжественное открытие фестиваля состоится в Вологде. На церемонии будет представлена музыкальная программа "Я родом из деревни…", отражающая фольклорные истоки музыки композитора Валерия Гаврилина. В этот же день в деревне Перхурьево, поселке Лесково и селе Куркино выступят фольклорные коллективы. Во второй день в селе Кубенском пройдут концерты фольклорных коллективов, мастер-классы, ярмарка "Настоящий вологодский продукт" и интерактивные этнокультурные площадки. Добраться до места проведения фестиваля из Вологды и Череповца можно на автобусах междугороднего сообщения № 403 "Вологда – Кубенское" и № 414 "г. Вологда, автовокзал – п. Фетинино – п. Кубенское".

https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html

https://ria.ru/20240607/turizm-1951244246.html

вологда

россия

череповец

вологодская область

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георгий филимонов, вологда, россия, череповец, вологодская область