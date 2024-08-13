Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966038433.html
Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки
Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки
Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:34
2024-08-13T21:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
россия
валерий герасимов
брянская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428394_0:355:919:872_1920x0_80_0_0_193268596583a9c70fcd567e758f25a4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева. "За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети", - сказала Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428394_0:269:919:958_1920x0_80_0_0_5f5ea7e0cbbdbfb086fb27d4b4f3f03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, валерий герасимов, брянская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Брянская область, Общество
Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки

Толмачева: более 2 тысяч человек вывезены за сутки из курского приграничья

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева.
"За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети", - сказала Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьРоссияВалерий ГерасимовБрянская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала