Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки
Толмачева: более 2 тысяч человек вывезены за сутки из курского приграничья
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева.
"За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети", - сказала Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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