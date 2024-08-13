https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966038433.html

Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки

Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки - РИА Новости, 13.08.2024

Более двух тысяч человек вывезли из курского приграничья за сутки

Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:34

2024-08-13T21:34

2024-08-13T21:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

курская область

россия

валерий герасимов

брянская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, на данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева. "За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети", - сказала Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

курская область

россия

брянская область

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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, валерий герасимов, брянская область, общество