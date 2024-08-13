https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966036082.html

Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий

Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий - РИА Новости, 13.08.2024

Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий

Парни из добровольной народной дружины помогли вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:12

2024-08-13T21:12

2024-08-13T21:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Парни из добровольной народной дружины помогли вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "С момента вторжения нацистов в Курскую область ребята помогают оперштабу правительства региона вывозить людей из обстреливаемых территорий. На сегодняшний день они вывезли уже более 1,7 тысячи человек. Работают под обстрелами, практически без сна и отдыха. Спасибо вам, мужики!", - написал Смирнов в своём Telegram-канале. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, патриот, общество