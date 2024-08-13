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Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966036082.html
Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий
Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий - РИА Новости, 13.08.2024
Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий
Парни из добровольной народной дружины помогли вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:12
2024-08-13T21:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Парни из добровольной народной дружины помогли вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "С момента вторжения нацистов в Курскую область ребята помогают оперштабу правительства региона вывозить людей из обстреливаемых территорий. На сегодняшний день они вывезли уже более 1,7 тысячи человек. Работают под обстрелами, практически без сна и отдыха. Спасибо вам, мужики!", - написал Смирнов в своём Telegram-канале. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, патриот, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Патриот, Общество
Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с опасных территорий

Курская дружина помогла вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Парни из добровольной народной дружины помогли вывезти 1,7 тысячи человек с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"С момента вторжения нацистов в Курскую область ребята помогают оперштабу правительства региона вывозить людей из обстреливаемых территорий. На сегодняшний день они вывезли уже более 1,7 тысячи человек. Работают под обстрелами, практически без сна и отдыха. Спасибо вам, мужики!", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Курская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовПатриотОбщество
 
 
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