https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966004729.html

В Большесолдатском районе Курской области начали сбор данных для эвакуации

В Большесолдатском районе Курской области начали сбор данных для эвакуации - РИА Новости, 13.08.2024

В Большесолдатском районе Курской области начали сбор данных для эвакуации

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил в своём Telegram-канале, что во вторник власти района начали сбор данных тех, кому... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:09

2024-08-13T18:09

2024-08-13T18:09

специальная военная операция на украине

россия

курская область

большесолдатский район

вооруженные силы украины

общество

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил в своём Telegram-канале, что во вторник власти района начали сбор данных тех, кому необходимо выехать. "Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", — сообщил Зайцев. Глава района отметил, что в понедельник ещё не было заявок от желающих выехать. По его словам, людей в районе остаётся много, не все хотят выезжать. "Я, несмотря ни на что, с первого дня до настоящего момента нахожусь в районе. Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое… Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем", — добавил Зайцев. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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курская область

большесолдатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, общество