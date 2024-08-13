https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

В Орловской области развернули 38 ПВР для жителей курского приграничья

В Орловской области развернули 38 ПВР для жителей курского приграничья - РИА Новости, 13.08.2024

В Орловской области развернули 38 ПВР для жителей курского приграничья

Более тридцати пунктов временного размещения организовано в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области, сообщил председатель Орловского... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:44

2024-08-13T11:44

2024-08-13T11:44

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

орловская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более тридцати пунктов временного размещения организовано в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области, сообщил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский. "На территории области развернулось 38 пунктов временного размещения для жителей Курской области… Наша основная задача - создать максимально комфортные условия для их пребывания, чтобы каждый чувствовал, что его здесь ждут и обязательно помогут. Сегодня настроение у курян лучше. Работа ПВРов организована отлично", – написал Музалевский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Спикер облсовета отметил, что повышенное внимание уделяется детям и людям пожилого возраста. Бизнес-сообщество и депутатский корпус ведут активную работу по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев. "Каждый прибывший на Орловщину получает помощь и будет обеспечен необходимым. С коллегами из ОРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" доставили вынужденным переселенцам необходимую одежду и обувь, предметы личной гигиены, бытовую химию, игрушки и спортинвентарь детям, продукты питания. Со слов курян, никаких острых потребностей они сейчас не испытывают", – добавил он. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, которую он озвучил в понедельник в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в Орловскую область уже прибыло 1 233 вынужденных переселенца из приграничных районов Курской области, в том числе 391 ребенок. Глава региона дал поручение, чтобы в ближайшие дни каждый ПВР объехали сотрудники МФЦ, чтобы помочь оформить выплаты жителям Курской области. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

орловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины