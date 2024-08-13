https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965837432.html

Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района - РИА Новости, 13.08.2024

Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:48

2024-08-13T05:48

2024-08-13T10:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965788489_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_1e183363b1012c2a162096ac76bac7d8.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения", — сказал он в видеообращении.Накануне утром власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Уже днем глава района Андрей Миськов отчитался о выезде 11 тысяч человек из населения в 11,5 тысячи. На местах остались около 500 человек, включая сотрудников местной администрации. Вечером въезд в район закрыли.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков