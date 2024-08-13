Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 13.08.2024 (обновлено: 10:09 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965837432.html
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района - РИА Новости, 13.08.2024
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района
Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:48
2024-08-13T10:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965788489_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_1e183363b1012c2a162096ac76bac7d8.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения", — сказал он в видеообращении.Накануне утром власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Уже днем глава района Андрей Миськов отчитался о выезде 11 тысяч человек из населения в 11,5 тысячи. На местах остались около 500 человек, включая сотрудников местной администрации. Вечером въезд в район закрыли.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965788489_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_1f557ee43bd4ec02c5db71d790ba3819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Гладков: более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения", — сказал он в видеообращении.
Жители Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации
Вчера, 20:18
Накануне утром власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Уже днем глава района Андрей Миськов отчитался о выезде 11 тысяч человек из населения в 11,5 тысячи. На местах остались около 500 человек, включая сотрудников местной администрации. Вечером въезд в район закрыли.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала