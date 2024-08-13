Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района
Гладков: более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения", — сказал он в видеообращении.
Накануне утром власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Уже днем глава района Андрей Миськов отчитался о выезде 11 тысяч человек из населения в 11,5 тысячи. На местах остались около 500 человек, включая сотрудников местной администрации. Вечером въезд в район закрыли.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.