https://ria.ru/20240813/elektroenergiya-1966043512.html
В Геническе Херсонской области восстанавливают подачу электроэнергии
В Геническе Херсонской области восстанавливают подачу электроэнергии - РИА Новости, 13.08.2024
В Геническе Херсонской области восстанавливают подачу электроэнергии
Во временном административном центре Херсонской области, в городе Геническ временно отключено электричество, ремонтные бригады уже приступили к работе, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:19
2024-08-13T22:19
2024-08-13T22:19
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ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Во временном административном центре Херсонской области, в городе Геническ временно отключено электричество, ремонтные бригады уже приступили к работе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В Геническом муниципальном округе произошло аварийное отключение электроснабжения. Ремонтные бригады Херсоноблэнерго уже приступили к работе. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее электроснабжение в нескольких районах Херсонской области отключали в связи с повреждением мачт ЛЭП.
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В Геническе Херсонской области восстанавливают подачу электроэнергии
Сальдо: в Геническе Херсонской области восстанавливают подачу электроэнергии