https://ria.ru/20240813/dtp--1965946105.html

В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 13.08.2024

В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Балаково Саратовской области, в результате пострадали два пассажира, сообщили в региональном... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:07

2024-08-13T15:07

2024-08-13T16:02

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

гибдд мвд рф

саратовская область

балаково

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965956160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e15017e6cb3bf6367d759d5205e0f3fe.jpg

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Балаково Саратовской области, в результате пострадали два пассажира, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 15.00 в районе дома 1А по улице Трнавской. "По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ - маршрутка 10А, допустил столкновение с автомобилем "Москвич 2141" под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП два пассажира, возраст и пол которых устанавливаются, доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Уточняется, что пострадали пассажиры маршрутки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.Прокуратура региона в Telegram-канале отметила, что по факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой контролирует надзорное ведомство города.

https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html

https://ria.ru/20240811/dtp-1965509778.html

саратовская область

балаково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, гибдд мвд рф, саратовская область, балаково, происшествия