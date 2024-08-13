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В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 13.08.2024
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15:07 13.08.2024 (обновлено: 16:02 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dtp--1965946105.html
В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека
В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 13.08.2024
В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека
Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Балаково Саратовской области, в результате пострадали два пассажира, сообщили в региональном... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:07
2024-08-13T16:02
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
гибдд мвд рф
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Балаково Саратовской области, в результате пострадали два пассажира, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 15.00 в районе дома 1А по улице Трнавской. "По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ - маршрутка 10А, допустил столкновение с автомобилем "Москвич 2141" под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП два пассажира, возраст и пол которых устанавливаются, доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Уточняется, что пострадали пассажиры маршрутки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.Прокуратура региона в Telegram-канале отметила, что по факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой контролирует надзорное ведомство города.
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
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саратовская область
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, гибдд мвд рф, саратовская область, балаково, происшествия
Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, ГИБДД МВД РФ, Саратовская область, Балаково, Происшествия
В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

ГИБДД: в Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали два пассажира

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramМесто столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Балаково Саратовской области. 13 августа 2024
Место столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Балаково Саратовской области. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
Место столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Балаково Саратовской области. 13 августа 2024
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САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Балаково Саратовской области, в результате пострадали два пассажира, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 15.00 в районе дома 1А по улице Трнавской.
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"По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ - маршрутка 10А, допустил столкновение с автомобилем "Москвич 2141" под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП два пассажира, возраст и пол которых устанавливаются, доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Уточняется, что пострадали пассажиры маршрутки.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.
Прокуратура региона в Telegram-канале отметила, что по факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой контролирует надзорное ведомство города.
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Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомГИБДД МВД РФСаратовская областьБалаковоПроисшествия
 
 
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